Emmanuel Macron a-t-il vraiment comparé la guerre d'Algérie à la Shoah, comme l'affirme Bruno Retailleau ?

Un article publié par le quotidien permet de découvrir les citations exactes attribuées au chef de l'État et sur le contexte de l'entretien, au cours duquel il est "longuement revenu sur son approche de l’histoire et sa traduction en discours et en gestes". "Les sujets mémoriels sont au cœur de la vie des nations. Qu’ils soient utilisés, refoulés ou assumés, ils disent quelque chose de ce que vous voulez faire de votre pays et de votre géopolitique", a notamment indiqué Emmanuel Macron, avant de poursuivre : "Je suis très lucide sur les défis que j’ai devant moi d’un point de vue mémoriel, et qui sont politiques. La guerre d’Algérie est sans doute le plus dramatique. Je le sais depuis ma campagne. Il est là, et je pense qu’il a à peu près le même statut que la Shoah pour Chirac en 1995."