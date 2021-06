Emmanuel Macron annonce des Etats généraux de la justice, à quoi vont-ils servir ?

L'annonce a été faite vendredi soir lors d'un entretien à leur demande avec Chantal Arens, la première présidente de la Cour de Cassation, et François Molins, le procureur général de la Cour de Cassation. Devant les deux magistrats, Emmanuel Macron a "durant cet échange apaisé et constructif, rappelé son profond attachement au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire dont il est le garant", selon l'Elysée. Le président a par ailleurs souhaité que "le Garde des Sceaux rende compte chaque année au Parlement de la politique pénale du gouvernement", précise l'Elysée dans un communiqué. Cette décision "va dans le bon sens et devra permettre de mettre tout le monde autour de la table", ont déclaré dans un communiqué commun les syndicats Unité SGP police et Unité Magistrats.