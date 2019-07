Emmanuel Macron annonce la création d’un "grand commandement de l’espace" dès septembre

Après avoir salué la "dynamique européenne" et le bénéfice des coopérations militaires entre les Etats membres, le chef des armées a confié penser à la défense nationale sur le "temps long". Car " oui, la France est ambitieuse pour l’Europe, mais elle l'est aussi et avant tout pour elle-même". Alors, devant la communauté militaire, Emmanuel Macron a annoncé que le pays devait se lancer dans les "nouvelles zones de confrontations" qu’il décrit comme celle du "cyber" et de l’" exo-atmosphérique".





Le président de la République a ainsi indiqué avoir accepté la "nouvelle doctrine spatiale militaire" proposée par la ministre des Armées, Florence Parly, afin d’"assurer" la défense de la France "de l'espace et par l'espace". "Nous renforcerons notre connaissance de l'activité spatiale, nous protégerons mieux nos satellites." Pour créer cette autorité de l’espace, évidemment de nouveaux investissements "indispensables" seront décidés, selon le chef de l’Etat. Le commandement de l’espace sera lancé dès septembre et devrait permettre, à terme, d’avoir une "armée de l’air et de l’espace".