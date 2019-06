Emmanuel Macron attendu à Marseille ce lundi pour assister au Sommet des deux rives sur la Méditerranée

Ce sommet rassemble les pays du groupe "5 plus 5" : cinq pays d'Afrique du Nord, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, et cinq pays d'Europe occidentale, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte, qui seront représentés par leur ministre des Affaires étrangères ou un secrétaire d'Etat. L'idée de cette rencontre avait été lancée par Emmanuel Macron, soucieux de développer "une politique méditerranéenne forte", lors d'une visite à Tunis début 2018. Depuis, a été mis en place un groupe de 100 représentants (dont 54 femmes, avec une moyenne d'âge inférieure à 42 ans) de la société civile, qui se sont réunis lors de forums thématiques dont la synthèse a été faite début juin à Tunis.