Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture

L'édition 2019 du Salon de l'agriculture n'a pas dérogé à la règle avec la sacro-sainte visite du président de la République. Arrivé tôt dans la matinée, Emmanuel Macron s'y trouve toujours.



Discours sur les aides européennes, dégustations, franches discussions, ... De stand en stand, Emmanuel Macron est presque en campagne à trois mois des élections européennes, défendant son bilan, notamment sa récente loi alimentation. Et souvent, le président appelle les agriculteurs à se prendre en main directement.



