Emmanuel Macron candidat en 2022 ? "Ça n'est pas sa préoccupation immédiate", répond Brigitte Macron sur TF1

"C'est une décision qu'on prend seul. S'il la prend, il me demandera de l'accompagner donc à ce moment-là je répondrai. Mais c'est vraiment une décision solitaire, qu'on ne peut pas prendre à deux tellement elle est lourde, parce qu'il faut être capable de gérer la suite", considère Brigitte Macron. "Si on ne se sent pas appelé, si on ne se sent pas investi de quelque chose, c'est mission impossible. Je pense que tous les présidents l'ont su", conclut-elle enfin.