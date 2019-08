Emmanuel Macron célébrera les 75 ans du débarquement de Provence avec Sarkozy, Ouattara et Condé

Le 15 août 1944, les forces alliées (450.000 hommes, dont 250.000 Français venus majoritairement de l'armée d'Afrique) se sont lancées à l'assaut des positions tenues par les Allemands. Deux jours plus tard, Hitler ordonnait le repli des troupes allemandes du Midi, sauf à Toulon et Marseille. Les 2 villes ont été libérées les 27 et 28 août. Le 12 septembre 1944, les troupes du débarquement de Provence rejoignaient celles du débarquement de Normandie à Montbard en Côte d'Or.





La cérémonie prévoit la lecture d'un texte par David Diop, Prix Goncourt des Lycéens 2018, et d'un témoignage de vétéran par une lycéenne. Traditionnellement, la commémoration du débarquement en Provence est l'occasion de saluer la contribution des soldats des anciennes colonies françaises à la Libération. Les troupes incluaient 260.000 combattants de la 1ère armée française dirigée par le général de Lattre de Tassigny, composée principalement de soldats venus d'Afrique du Nord et subsaharienne.





Lors du 50e anniversaire, 18 pays africains avaient été représentés et pour le 60e, une quinzaine de chefs d'Etat d'Afrique noire et du Maghreb étaient présents, rendant hommage notamment aux tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers et tabors marocains, pieds-noirs ou encore marsouins du Pacifique et des Antilles qui participèrent à l'opération "Dragoon".