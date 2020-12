Emmanuel Macron chez Brut : une plateforme pour signaler les discriminations lancées en janvier

RACISME - Une plateforme nationale de signalement des discriminations, gérée par l'Etat, le défenseur des droits et des associations, sera lancée en janvier, a annoncé vendredi Emmanuel Macron dans un entretien à Brut.

"Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé." Invité ce vendredi du média Brut, Emmanuel Macron a admis que les violences policières étaient une réalité en France. Raison pour laquelle une plateforme nationale de signalement des discriminations, gérée par l'État, la Défenseure des droits et des associations, sera lancée en janvier.

"Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé [...] On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable", a regretté le chef de l'État. Et d'ajouter : "Le seul moyen de bouger, c'est de faire ce qu'on a su faire sur d'autres violences : mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale."

Une plateforme de signalement, avec un numéro et un site Internet - Emmanuel Macron

"A partir de janvier prochain, nous allons mettre en place un grand sondage […] sur une plateforme internet où les gens pourront dire où ils sont discriminés et en quoi. Par exemple, le logement, l'emploi, le contrôle au faciès", a précisé Emmanuel Macron.

Autre annonce, la création d'une plateforme. "Sur les contrôles, nous allons mettre une plateforme nationale de signalements, un numéro d'appel, ce sera géré par l'État, le Défenseur des droits [sic] et des associations compétentes en matière, dont la Licra. Ce sera une plateforme de signalement, avec un numéro et un site Internet où on pourra signaler, être écouté, et pouvoir avoir un suivi si on souhaite porter plainte", a détaillé le chef de l'État. Ce dernier a également déclaré que, "dans le même temps, nous allons lancer une formation des policiers et des gendarmes pour gérer ces problèmes. Il faut simplement faire appliquer la loi. […] On va aussi former des juges pour avoir des cellules de réponses beaucoup plus rapides."

