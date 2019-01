Emmanuel Macron dans la Drôme : a-t-il été convaincant ?

Dans le cadre du Grand débat national, Emmanuel Macron s'est invité dans un échange citoyen à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Une séance de question-réponse de plus de trois heures durant laquelle le président a promis des mesures concrètes. Si certains sont satisfaits de sa prestation, d'autres se sentent bluffés mais pas totalement convaincus.



