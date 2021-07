Emmanuel Macron devant le Congrès, une promesse abandonnée depuis trois ans

Emmanuel Macron, quant à lui, avait semblé faire sienne cette pratique, en convoquant le 3 juillet 2017, sitôt après les élections, députés et sénateurs. "Tous les ans, je reviendrai devant vous pour rendre compte", avait-il alors promis aux parlementaires . Mais cette forme d'adaptation du "discours sur l'état de l'union" américain (et européen), réitérée le 9 juillet 2018, a été mise au placard par la suite.

L'année suivante, Emmanuel Macron s'était à nouveau présenté devant les députés et sénateurs dans un contexte politique moins favorable au président de la République. Il avait alors détaillé, chapitre par chapitre, les étapes de son quinquennat, de la réduction des dépenses publiques à l'éducation en passant par l'immigration, la pauvreté, l'Europe et le terrorisme. Là encore, ses ambitions avaient été sérieusement bouleversées par les deux crises, celle des Gilets jaunes (automne 2018) puis la crise sanitaire (depuis mars 2020).

À cette occasion, il s'était à nouveau engagé à se présenter chaque année devant le Congrès et souhaitait même renforcer ce cadre en demandant au gouvernement de déposer un amendement constitutionnel permettant au chef de l'État non seulement de pouvoir s'exprimer devant le Parlement, mais aussi de pouvoir répondre aux interpellations.

Et puis plus rien. Ces ambitions ont été reléguées l'année suivante. Après la crise des Gilets jaunes et ses nombreuses interventions publiques lors du Grand débat national au printemps 2019, Emmanuel Macron avait laissé la main à Edouard Philippe, chargé de présenter "l'acte II" du quinquennat à l'occasion d'un discours de politique générale. L'exécutif avait alors expliqué que l'intervention présidentielle devant le Congrès était simplement "reportée". Elle n'a finalement jamais eu lieu. Idem en juillet 2020, année rythmée par de nombreuses allocutions au sujet de la crise sanitaire, et par le retour de l'interview du 14 juillet, tradition qu'Emmanuel Macron avait laissée de côté depuis son élection.