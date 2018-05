Emmanuel Macron, Donald Trump et l'Iran : un camouflet ?

Paris, Londres et Berlin ont essayé de freiner la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien ces derniers mois sans pour autant y parvenir. En effet, le retrait des Etats-Unis sur le dossier a été annoncé mardi. Par ailleurs, deux semaines après la "bromance" entre les deux présidents français et américain, ce dernier a montré une attitude blessante et provocatrice envers la France, notamment sur les attentats au Bataclan. Quelle est la position actuelle de l'Europe ? Quid de la relation actuelle entre Emmanuel Macron et Donald Trump ?



