Emmanuel Macron drague les chasseurs

Après le rejet des amendements sur le glyphosate et l'autorisation de l'élevage des poules en cage, Nicolas Hulot risque d'être déçu une nouvelle fois. En effet, selon Le Figaro, le gouvernement prévoit entre autres un permis de chasse national d'environ 200 euros qui permettrait de se promener un peu partout avec un fusil de chasse. Une mesure qui se situerait dans la logique de ses précédentes actions et déclarations en la matière. Après avoir "clashé les écolos en mode gros lourd" devant la Fédération nationale des chasseurs pendant la campagne, pour reprendre l'expression conjuguée de Libération et de Cécile Duflot, il avait ensuite annoncé son intention de rouvrir les chasses présidentielles. Quid des autres projets d'Emmanuel Macron dans ce domaine ? Pourquoi ces mesures ?



