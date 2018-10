Emmanuel Macron en Arménie : un concert prévu jeudi en hommage à Charles Aznavour

Pour cet hommage musical prévu à partir de 19h30, plusieurs artistes se succéderont sur scène, dont la chanteuse Zaz, ou encore le chanteur Serge Lama et le pianiste d'Aznavour. Participeront également à ce concert la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, l'Américaine Melody Gardot, ainsi que le compositeur Michel Legrand, qui avait enregistré avec Charles Aznavour, et l'auteur-compositeur André Manoukian, qui avait lui aussi collaboré avec l'artiste. Au programme : un répertoire folklorique, puis international, pour finir plus spécifiquement sur l'hommage à l'oeuvre de l'artiste d'origine arménienne.





Lors de ce déplacement, Emmanuel Macron devrait être accompagné des ministres de la Culture, de l'Europe et de la Défense. Le Sommet de la francophonie accueillera également le Premier ministre canadien Justin Trudeau et celui de la Belgique, Charles Michel, ainsi qu'une quarantaine de dirigeants de pays francophones.