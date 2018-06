Emmanuel Macron en marche forcée avec Philippe de Villiers ?

Entre Emmanuel Macron et Philippe de Villiers, c'est une histoire d'amitié qui a commencé au Puy du Fou en 2016. Le président, voulant préserver ce lien avec la droite, y avait annoncé qu'il n'était pas socialiste mais un dirigeant de gouvernement de gauche. Face à la montée du populisme en Europe, l'inquiétude se fait sentir à l'Elysée et le chef d'Etat soigne la droite en s'attaquant aux dépenses de l'Etat et à l'immigration. Quels impacts ont eu ses actions sur les plans national et international ?



