Emmanuel Macron en position de force pour la deuxième année du quinquennat

Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a recensé douze manifestations. C'est beaucoup, mais quand on regarde de près les chiffres, on voit qu'elles peinent à mobiliser. La plus grande, avec 223 000 manifestants, s'est déroulée le 13 septembre 2017. Comment expliquer que toutes oppositions semblent se fragmenter et laissent les mains libres au gouvernement ?



Ce mercredi 30 mai 2018, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille l'ensemble des manifestations qui se sont tenues durant la première année de quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 30/05/2018 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.