Emmanuel Macron en visite pour trois jours à Marseille, une durée inédite pour un Président ?

Emmanuel Macron est attendu mercredi après-midi à Marseille, et en repartira vendredi en fin de journée. Un déplacement de deux jours et demi pour présenter un plan ambitieux pour la cité phocéenne, qui de l'aveu même de l'Élysée est "assez inédit". En effet, il s'agit du plus long consacré par le chef de l'État à une seule ville depuis le début de son quinquennat. Si Emmanuel Macron a déjà passé plus de temps dans un département français - notamment 5 jours en Polynésie française fin juillet - il ne se cantonne jamais à une seule ville, comme c'est le cas ici à Marseille.

"Ce déplacement est exceptionnel", a confirmé à LCI Nicolas Mariot, directeur de recherche au CNRS et auteur de "Bains de foule. Les voyages présidentiels en province, 1888-2002". Selon lui, les déplacements aussi longs se sont arrêtés avec Valéry Giscard d'Estaing et la généralisation de l'avion pour les voyages présidentiels. Avant VGE, "les chefs de l'État faisaient de longs voyages en train et pouvaient rester plusieurs jours dans une grande ville. Il y avait tout un accompagnement à cela : mise en congé des fonctionnaires, festivités dans les communes.... Il s'agissait d'événements considérables qui mobilisaient la ville. Mais à partir de Valéry Giscard d'Estaing, les chefs de l'État ne font plus vraiment des voyages, des boucles depuis Paris."