Emmanuel Macron entame une visite officielle de trois jours en Chine : que va-t-il y faire ?

Emmanuel Macron décolle ce dimanche soir pour la Chine, où il passera trois jours. Il s'agira de sa première visite officielle dans le pays, et aussi de la première visite d'un dirigeant occidental depuis la reconduction de Xi Jinping à la tête de la Chine. L’Elysée a expliqué que ce voyage visait à "nouer une relation personnelle entre Emmanuel Macron et Xi Jinping" et "un partenariat stratégique global sur les grands défis actuels, dont la crise avec la Corée du Nord, la lutte contre le financement du terrorisme et le réchauffement climatique".