Emmanuel Macron envisage un référendum sur des propositions de la Convention sur le climat

Quelques heures avant le débat, les ONG membres du Réseau Action Climat (RAC) avaient dénoncé le "grand écart" entre les "petits pas" du gouvernement pour le climat et les grands discours d'Emmanuel Macron. Le chef de file d'EELV Yannick Jadot avait pour sa part souhaité qu'Emmanuel Macron soit bien "à l'écoute" des propositions de la Convention et que celles-ci fassent l'objet d'un "suivi".

Ce rendez-vous entre le chef de l'Etat et les membres de la Convention a été organisé à la demande de ces derniers, désireux d'interroger le chef de l'Etat, alors qu' ils travaillent depuis quatre mois déjà sur les moyens de "réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990". Depuis octobre, les membres de la CCC se sont réunis à trois reprises pour réfléchir, accompagnés d'experts, sur cinq thèmes : se déplacer, se loger, se nourrir, produire et travailler et consommer.

En présentant ses voeux aux Français le 31 décembre, Emmanuel Macron avait déjà déclaré qu'il lui reviendrait d'"affirmer au printemps des choix nouveaux et forts" pour "réduire nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique mais aussi pour œuvrer en faveur de la biodiversité". Le président assurait que pour cela : "Nous devons accélérer à toutes les échelles : locale, nationale, européenne et internationale". Or selon les associations et plusieurs membres de la CCC qui se sont exprimés ce soir, les décisions du gouvernement - à l'image de l'interdiction du plastique en 2040 - ne collent pas vraiment avec cette volonté d'agir rapidement et pour le mieux.