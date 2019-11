Dans une interview très offensive, Emmanuel Macron épingle l’Otan, l’UE et la règle des 3%

Deux magazines, deux ambiances. Après l’immigration dans Valeurs actuelles, Emmanuel Macron a accordé un entretien à The Economist, à paraître vendredi mais dont de larges extraits sont diffusés ce jeudi, dans lequel il s’exprime sur plusieurs points chauds de l’actualité internationale, portant un regard particulièrement critique sur l’Otan et l’Union européenne.

Le Président s'interroge en particulier sur l'avenir de l'Article 5 du traité atlantique, qui prévoit une solidarité militaire entre membres de l'Alliance si l'un d'entre eux est attaqué. "C’est quoi l’Article 5 demain ? Si le régime de Bachar al-Assad décide de répliquer à la Turquie, est-ce que nous allons nous engager ? C’est une vraie question", pointe-t-il.

"Nous nous sommes engagés pour lutter contre Daech. Le paradoxe, c'est que la décision américaine (de retrait du nord de la Syrie, ndlr) et l'offensive turque dans les deux cas ont un même résultat : le sacrifice de nos partenaires sur le terrain qui se sont battus contre Daech, les Forces démocratiques syriennes (FDS). L’Otan en tant que système ne régule pas ses membres. Et à partir du moment où un membre sent qu’il a le droit de suivre son chemin, qui est donné par les Etats-Unis d’Amérique, il le fait. Et c’est ce qui s’est passé", regrette encore Emmanuel Macron.