Emmanuel Macron et Donald Trump : un rapprochement physique

Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué mardi leur volonté d'aboutir à un nouvel accord avec l'Iran, au vu du profond désaccord sur le texte existant sur le nucléaire. Par ailleurs, la fermeté américaine sur plusieurs dossiers s'est accompagnée d'un rapprochement physique entre les deux chefs d'Etat. En plus des embrassades et des poignées de mains, il y a eu la "déclaration d'amour" du président américain à son homologue français et le balayage des pellicules sur le costume de son invité.



