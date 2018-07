Emmanuel Macron et Edouard Philippe au plus bas dans les sondages

En un mois, Emmanuel Macron a perdu deux points et Edouard Philippe, cinq points en popularité dans les sondages. Ce sont les retraités (-14 points) et les Républicains (-12 points) qui sont les plus déçus. Beaucoup d'évènements ont terni l'image du Président, telle sa réaction face au collégien qui l'a appelé familièrement "Manu", le coût de la vaisselle de l'Elysée, la Fête de la musique avec le groupe de danseurs transgenres... Face à cette baisse de popularité, que peut faire le couple exécutif ?



