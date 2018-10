Emmanuel Macron et Gérard Collomb : le torchon brûle ?

Le ministre de l'Intérieur est retenu contre son gré place Beauvau alors qu'il est attaqué de toute part, notamment par l'opposition. La relation entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb était déjà tendue avant l'annonce de la démission de ce dernier, mais elle s'est encore aggravée depuis. Néanmoins, celui-ci ne devrait pas partir avant les 8 et 9 octobre prochains, après quoi, tout devrait être possible. Quelles en sont les raisons ? Quid des critiques auxquelles il fait l'objet ?



