Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer en visite dans une école de Melun

ÉDUCATION - Après une fermeture de trois semaines, les écoles maternelles et primaires rouvrent ce lundi 26 avril. Pour cette rentrée, le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale se rendront dans une école en Seine-et-Marne.

Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer se rendent dans une école de Melun ce lundi 26 avril, jour d'une rentrée sous surveillance sanitaire pour les maternelles et primaires. Les collégiens et lycéens, eux, reprendront en distanciel, avant un retour physique en classe le 3 mai. Cette visite vise à "remercier" les enseignants "de leur engagement depuis le début de la crise et aborder avec eux le cadre sanitaire spécifique aux écoles et les moyens mis en œuvre pour assurer la continuité pédagogique", souligne l'Élysée.

Cette rentrée s'accompagnera d'un renforcement du protocole sanitaire avec notamment la montée en puissance de tests salivaires ainsi que la fermeture des classes dès qu'est détecté un cas Covid-19. Des autotests seront massivement déployés pour les personnels éducatifs et les lycéens, et la vaccination a été ouverte récemment de manière prioritaire aux enseignants de plus de 55 ans.

Seulement 10 semaines de fermeture des écoles au total en France

"Le chef de l’État s’est engagé à maintenir autant que possible les écoles ouvertes au regard des enjeux éducatifs, mais aussi de lutte contre les inégalités et les violences intra-familiales ou externes", rappelle l'Élysée. Fin mars, Emmanuel Macron avait déclaré : "Nos enfants ont besoin d’apprendre, d’être ensemble et nul ne sait dire les conséquences profondes et durables d’une fermeture prolongée des écoles, qui renforce les inégalités sociales". Selon l’Unesco, la France a été le pays européen qui a le moins fermé ses écoles depuis un an (mars 2020-mars 2021) avec 10 semaines de fermeture au total, contre 28 en Allemagne et 47 aux États-Unis, se félicite la présidence. Un choix que défend Emmanuel Macron sans discontinuer depuis la fin du premier confinement, malgré les critiques d'une partie du corps médical et de l'opposition.

La rentrée des écoliers est la première phase vers la levée progressive des restrictions dues à l’épidémie de Covid-19. La prochaine étape, le 3 mai, outre la rentrée en présentiel ou en demi-jauge des collèges et lycées, doit voir disparaître les limitations de déplacement. Une étape plus importante est prévue mi-mai, avec la réouverture des terrasses et des commerces, alors que l'épidémie décroît lentement et que la campagne vaccinale se poursuit.

La rédaction de LCI avec AFP