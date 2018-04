Emmanuel Macron et le maniement des mots

Une première depuis que Donald Trump est à la maison blanche, Emmanuel macron se rendra à Washington pour une visite d'État. Une occasion pour apprécier sa maîtrise de l'anglais. En effet, notre chef d'État affectionne le maniement de la langue et des mots et cela a été constaté ces derniers temps. Peut-on dire pour autant que cela lui réussit ?



