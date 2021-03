Macron facilite l'accès aux archives classifiées, dont celles sur la guerre d'Algérie

Il s'agissait d'une préconisation de l'historien Benjamin Stora. L'Élysée a indiqué ce mardi 9 mars que le chef de l'État a "pris la décision de permettre aux services d’archives de procéder dès demain aux déclassifications des documents couverts par le secret de la Défense nationale (...) jusqu’aux dossiers de l’année 1970 incluse". "Cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d’attente liés à la procédure de déclassification, s’agissant notamment des documents relatifs à la guerre d’Algérie", indique le communiqué.

Ces gestes d'apaisement sont recommandés dans le rapport remis au Président le 20 janvier par Benjamin Stora dans le but de "réconcilier les mémoires" et de "regarder l'Histoire en face". La décision sur les archives "démontre que nous allons très vite", souligne l'Élysée. Mais sa portée dépasse le cadre de l'Histoire de l'Algérie et Emmanuel Macron "a entendu les demandes de la communauté universitaire" qui se plaint des difficultés d'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans en raison de l'application scrupuleuse d'une circulaire sur la protection du secret de la défense nationale.