Emmanuel Macron/Gérard Collomb : de la passion au divorce

L'aventure entre le jeune loup et le vieux briscard de la politique avait commencé très tôt. En effet, entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb, cela a été seize mois de relation quasi filiale à l'épreuve du pouvoir, et ce, jusqu'à l'affaire Benalla. Dès lors, une tension s'était établi entre les deux hommes. Et s'ensuit alors la démission de celui qui occupait la place Beauvau.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.