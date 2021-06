Emmanuel Macron giflé : à quoi fait référence "Montjoie Saint Denis", devise criée par l’agresseur ?

Cette devise était en fait utilisée au temps des Capétiens avant une bataille importante et servait à invoquer Saint-Denis, le protecteur des rois de France, sous le règne de Philippe II Auguste. Une montjoie, désignant une colline ou un simple tas de pierre, était justement située à 3km de la basilique de Saint-Denis, là où a été décapité Saint-Denis. Une autre explication désigne la montjoie comme la bannière du roi Charlemagne, depuis conservée à l’abbaye de Saint-Denis.

Ceci étant, la référence est à la fois royale et guerrière et serait aujourd’hui affiliée au mouvement royaliste d’extrême-droite. Après la claque infligée au président, Eric Coquerel, député de La France Insoumise (LFI), a rapporté sur son compte Twitter avoir été lui-même agressé avec cette même devise "par des militants de l’Action Française il y a quelques années", groupuscule de l’extrême-droite royaliste fondée par Charles Maurras. En 2019, trois membres de l’Action française ont été condamnés pour avoir entarté l’élu un an plus tôt.