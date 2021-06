Emmanuel Macron giflé : "Cela ne change rien" aux prochains déplacements présidentiels

Une gifle - ou plutôt une "tentative de coup", selon la version de l'Élysée - n'y changera rien. Malgré l'agression dont a été victime Emmanuel Macron, mardi 8 juin en milieu de journée lors d'un déplacement à Tain-l'Hermitage (Drôme), l'exécutif a réfuté toute volonté de modifier les plans présidentiels pour les jours et les semaines à venir.

"Cela ne change rien au déplacement du jour, ni aux prochains", a assuré à LCI l'entourage du chef de l'État. "On ne va pas modifier la sécurité à cause de cela." Si l'exécutif refuse de "banaliser" l'événement, il rappelle que "le risque zéro n'existe pas, y compris les atteintes physiques. On ne peut pas mettre de grille entre le Président et les gens. Il y a même des déplacements où il y a des suspicions d'armes. Il y a un risque de prendre un coup, voire pire. On vit avec".