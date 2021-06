Emmanuel Macron giflé : "Il faut qu’il perde cette manie d’être physiquement au contact des gens"

Pour René-Georges Querry, la faute incombe surtout à Emmanuel Macron lui-même. "Je pense que désormais, la précaution sera de ne pas être au contact direct des gens mais d’avoir un recul d’un mètre pour éviter de prendre une gifle", dit René-Georges Quéry. Il s'agit selon lui non seulement d'une question de sécurité, mais aussi d'une question de considération de la fonction de président. "Elle doit être un petit peu sacralisée. Cette familiarité avec des contacts physiques ne me semble pas être de bon aloi ni au plan politique, ni au plan de la sécurité", insiste-t-il.

"Je suis toujours au contact, à portée d'engueulade. J'y tiens", a lancé mardi soir Emmanuel Macron, affirmant ne rien vouloir céder à la violence. Ce mercredi, le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ont assuré à nouveau qu'il continuerait à se déplacer "au contact" des Français. "Le président va au contact, sans filtre", et "dans 99,99% des cas, ça se passe très bien", a souligné Gabriel Attal sur Europe 1. Et "évidemment que ces déplacements vont se poursuivre : le président va rester au contact des Français", car "il serait totalement incompréhensible que les Français soient privés d'un contact avec le président de la République parce qu'il y a un individu isolé qui a voulu s'en prendre" à lui, a-t-il estimé. "Nous continuons, et nous continuerons plus que jamais, à aller à la rencontre des Français (...) Nous ne nous détournerons en aucune manière de notre lien direct avec la population française", a quant à lui déclaré Jean Castex au détour d'une visite du marché de Rungis.