Emmanuel Macron giflé : non, le Sénat n'a pas profité du bruit médiatique pour voter une loi liberticide

Le texte fait en effet suite à la présentation par plusieurs sénateurs de travaux portant "sur le recours aux outils numériques dans la prévention et la gestion des pandémies". Or, on lit dans le troisième paragraphe que ces élus ont exposé "plusieurs scenarii selon l'ampleur de l'épidémie", et notamment "la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d'une personne qui violerait la quarantaine". Une phrase qui a mis le feu aux poudres.

En étudiant ces cas, les trois rapporteurs, Véronique Guillotin (RDSE), Christine Lavarde (LR) et René-Paul Savary (LR), sont parvenus à la conclusion que si ces stratégies reposent "sur des mesures particulièrement intrusives, sans équivalent dans les pays occidentaux", elles ont tout de même porté leur fruit. "Ces pays ont la plus faible mortalité du monde rapportée à leur population." Conclusion : "Le numérique est un puissant anti-virus."

Cependant, ce qu'oublient de relever les internautes , et qui est pourtant bel et bien précisé dans l'article, c'est qu'il s'agit simplement d'un texte qui vise "à anticiper" la survenue de nouvelles épidémies, "en recourant plus intensément aux outils numériques", comme le résument nos confrères. Ce document de 140 pages, disponible en ligne , suggère de répondre avec efficacité aux crises sanitaires via les outils numériques. Pour ce faire, ils ont observé les mesures mises en place dans six pays d'Asie pendant l'épidémie de coronavirus.

Après le constat, les solutions. Objectif : mieux utiliser ces données numériques en France "notamment en vue de contrôler au niveau individuel le respect des mesures imposées par la situation". Dans une seconde partie, les sénateurs se sont donc efforcés à lister une batterie de mesures envisageables "face aux prochaines pandémies", sans toutefois préconiser l'une de ses solutions. Ils précisent ainsi qu'ils ne recommandent "aucun dispositif numérique en particulier".

Or, dans cette liste d'outils, qui évoluent en fonction de la gravité de la situation sanitaire, on trouve bel et bien "le contrôle des déplacements", via la "désactivation du pass pour les transports en commun" ou "le contrôle des transactions" via la carte bancaire. Seulement, les sénateurs précisent bien (page 56) que ces options ne sont envisageables que "dans les situations de crise les plus extrêmes", afin d'exercer "un contrôle effectif, exhaustif et en temps réel du respect des restrictions par la population".

"Ces outils sont les plus efficaces, mais aussi les plus attentatoires aux libertés – mais une fois de plus, il serait irresponsable de ne pas au moins les envisager, ne serait-ce que pour se convaincre de tout faire en amont pour ne pas en arriver là", écrivent-ils.