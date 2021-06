Emmanuel Macron giflé : une équipe de Quotidien avait rencontré l'agresseur quelques heures avant

Emmanuel Macron a été giflé par un homme poussant le cri de guerre royaliste "Montjoie Saint Denis!" lors d'un déplacement à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. Les faits se sont produits mardi 8 juin lors d'une visite d'un lycée hôtelier. Deux hommes, des Drômois de 28 ans, selon Alex Perrin, procureur de la République à Valence, dont l'auteur de la gifle, ont immédiatement été interpellés et entendus par les gendarmes.

Les journalistes de l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, ont rencontrés et interrogés les individus interpellés un peu avant la fameuse séquence. Quatre heures avant l'agression, trois hommes sont interrogés. L'un d'entre eux explique être "plutôt pour l'anarchie". "Il y a des choses que l'on voudrait dire et qu'on ne peut pas dire. Par exemple, le déclin de la France. On a un cher Président qui dit qu'on n'a pas de culture et je trouve que c'est triste."