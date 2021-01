Est-il possible de destituer un président de la République via l'article 68, comme le suggère Francis Lalanne ?

Sortie de son contexte, cette phrase, qui s'est retrouvée partagée sur les réseaux sociaux par des militants, s'avère quelque peu déformée. "Les Français cherchent 58 députés et 35 sénateurs pour déclencher l'article 68 et destituer Macron", peut-on notamment lire. Des publications qui laissent à penser que la destitution d'un président de la République en exercice serait à portée de main, alors qu'il s'agit en réalité d'une procédure complexe, requérant une approbation de la part d'une large proportion de parlementaires.

Cette étape n'est que la première d'une longue série. La recevabilité de la requête est tout d'abord analysée, avant (si elle est validée) de passer devant la Commission des lois. S'ensuit alors une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée, puis d'un vote. Il faut que la moitié des députés puis des sénateurs (ou vice-versa) se prononce favorablement, sans quoi la procédure prend fin. Si la majorité est obtenue dans les deux chambres, le Parlement est alors réuni en "Haute Cour". Le Bureau de la Haute Cour, dixit la loi , "est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée".

Le Monde souligne qu'en parallèle, "une commission composée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est « chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour »". Celle-ci "dispose des pouvoirs d'une commission d'enquête parlementaire et peut entendre le président de la République ou son représentant. Elle doit émettre un rapport dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution." Mis en cause, le président de la République peut se défendre. Si les temps de parole sont limités, il peut "prendre ou reprendre la parole en dernier".

Les débats sont publics mais seuls les membres de la Haute Cour, le président de la République et le Premier ministre peuvent y prendre part. À l'issue de cette procédure, la Haute Cour est tenue de statuer dans un délai d'un mois. Si elle destitue le chef de l'État de ses fonctions, il redevient de fait un citoyen et un justiciable comme un autre. Il faut noter que dans l'histoire de la Ve République, aucune procédure de destitution n'a été menée, bien qu'une procédure ait été lancée contre François Hollande en 2016, alors rejetée par le Bureau de l'Assemblée nationale.