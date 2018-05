VIDÉO - Emmanuel Macron : "La France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie"

Lors de ce discours, M. Macron a également tenu à s’exprimer sur le sort des kanak : "Jamais nous n’oublierons la ségrégation des kanak. La Nouvelle-Calédonie porte la mémoire de ces révoltes matées dans le sang." "Cette mémoire calédonienne est la mémoire de la France. Avec le recul, il faut le dire sans détour, le combat des kanak pour retrouver leur dignité était juste" a ajouté le chef de l’Etat.





Dans un geste hautement symbolique, il a également remis au gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie les deux actes de prise de possession de ce territoire, les 24 et 29 septembre 1853 au nom de Napoléon III. "Je les remets à l'ensemble des Calédoniens. (...) Nous ne sommes plus au temps de la possession, nous sommes au temps des choix et de la prise de décisions collectives" a déclaré M. Macron.





Plus tôt ce samedi, Emmanuel Macron s'était rendu sur l'île d'Ouvéa, où a eu lieu l'assaut dans la grotte qui a coûté la vie à 19 militants kanaks, le 5 mai 1988. Le chef de l'Etat avait alors décidé de rester en retrait et de ne pas déposer de gerbe sur la tombe de ces derniers, afin de jouer l'apaisement avec un collectif d'habitants de Gossanah, qui avait qualifié la visite de Macron de "provocation".