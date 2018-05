Emmanuel Macron : le bilan après un an de pouvoir

C'était il y a un an, jour pour jour. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron, alors qu'il avait 39 ans, sans aucun mandat électif et n'appartenant à aucun parti politique, était élu président de la République. Il a remporté les élections face à Marine Le Pen avec 66% des voix. Depuis son arrivée à l'Elysée, de nombreuses réformes ont été menées à un rythme soutenu. Quel est alors le bilan de la première année du quinquennat Macron ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.