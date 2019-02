Emmanuel Macron méprise-t-il les syndicats ?

Beaucoup d'accrocs sont survenus entre Emmanuel Macron et les syndicats depuis 18 mois. Le président de la République avait d'ailleurs annoncé la couleur durant sa campagne, avec une prise de parole du 2 mars 2017. Pour le chef de l'État, les syndicats représentent "le vieux monde". Alors que s'est-il passé depuis ? Comment ont évolué les rapports entre le chef de l'État et les partenaires sociaux ?



