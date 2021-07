Emmanuel Macron ne réformera pas les retraites "tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle"

Emmanuel Macron n'a toutefois pas changé d'avis sur le caractère impératif d'une telle réforme. "Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard", a-t-il indiqué. "Pas demain, pas brutalement, pas de manière uniforme, car nous prendrons en compte la difficulté des métiers. Mais progressivement, sur plusieurs années, et par un système qui fait la différence selon le travail réellement exercé. Et donc, l'âge de départ doit être plus tardif."

Le chef de l'État n'a pas précisé quelle serait l'ampleur de cette réforme paramétrique, qui succède à la réforme structurelle, promesse de campagne qui avait été gelée au début de la crise sanitaire. Les pistes avancées jusqu'ici conduisaient à un report de 62 à 64 ans de l'âge de départ. Les partenaires sociaux se sont montrés jusqu'ici réticents à l'idée de relancer la réforme avant le fin du quinquennat. Le Medef lui-même a estimé qu'une telle réforme, pour être ambitieuse, devrait être débattue à l'occasion de la campagne présidentielle.

Emmanuel Macron a défendu à nouveau la suppression des régimes spéciaux pour les nouveaux employés des secteurs concernés et assuré en outre que "toute retraite pour une carrière complète devra être supérieure à 1000 euros par mois", un engagement pris lors des débats autour de cette réforme, fin 2019.