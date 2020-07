Emmanuel Macron ne renonce pas à la réforme des retraites mais se dit "ouvert" à ce qu'elle soit "transformée"

"La réforme des retraites est-elle à mettre à la poubelle ? Non. Ce serait une erreur". Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien avec les quotidiens régionaux vouloir remettre en chantier la réforme des retraites, mais "transformée", et demandé la reprise des négociations avec les partenaires sociaux dès cet été.

Le chef de l'Etat semble vouloir mettre sur la table l'âge minimum de départ à la retraite. "Nous ne pouvons pas être un pays qui veut son indépendance, la reconquête sociale, économique et environnementale et être un des pays où on travaille le moins tout au long de la vie en Europe", a-t-il insisté. Pourtant, l'allongement de la durée des cotisations était jusqu'ici écarté. Il s'agissait également d'une promesse de campagne avant son élection en 2017. Mais pour le chef de l'Etat, les conséquences de l'épidémie du coronavirus ont modifié les paradigmes. "Cette réforme ne peut pas être reprise de manière inchangée à la sortie de crise, mais la question du nombre d’années pendant lesquelles nous cotisons demeure posée".

Interrogé à ce sujet sur l'antenne de RTL, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a rejeté en bloc tout retour de la réforme des retraites. "Il faut arrêter la réforme telle qu'elle était prévue et si on veut réfléchir au système des retraites, il est hors de question de proposer un projet aux Français à l'automne même si c'est pour aller vers un système universel un peu flou." Laurent Berger veut prévenir tout risque de crispation du pays. "Dans les mois à venir, on va pas avoir besoin de se foutre sur la gueule. On a besoin d'avoir un cap clair sinon c'est la catastrophe", prévient-il.