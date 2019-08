Emmanuel Macron-Nicolas Sarkozy : de vrais complices ?

L'idylle continue entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Ce jeudi 15 août 2019, ils ont assisté côte à côte à la cérémonie du 75e anniversaire du débarquement de Provence à Saint-Raphaël. Ces courtoisies républicaines sont-elles une habitude ? Quelle est la relation entre l'ex-chef de l'Etat et l'actuel ? Quels sont les intérêts de ces deux leaders ?



Ce jeudi 15 août 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous aide à y voir plus clair. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 15/08/2019 présentée par Emmanuel Ostian sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.