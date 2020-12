Covid-19 : Emmanuel Macron invite à "redoubler de vigilance" à Noël

AVERTISSEMENT - Le président de la République a appelé les Français à "redoubler de vigilance" pendant les fêtes de Noël, au risque de voir l'épidémie repartir "de plus belle" au début de l'année prochaine.

"Noël est entre nos mains", a déclaré Emmanuel Macron ce vendredi 11 décembre depuis Bruxelles. "Nous devons redoubler de vigilance : limiter les contacts avec d’autres foyers, évidemment se retrouver mais moins que d’habitude pour Noël, moins nombreux, et être beaucoup plus attentif à l’autre et à soi", a-t-il recommandé lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen, au lendemain des annonces du Premier ministre sur la sortie de confinement. "On doit prendre soin les uns des autres durant cette période de Noël. Parce qu’il en va de notre capacité à tenir en bonne santé ces fêtes, et aussi à en sortir en bonne santé. Et à ne pas nous retrouver dans une situation où l’épidémie aura repris de plus belle car nous n’aurions pas été vigilants. Et ça, ça dépend vraiment de chacune et chacun d’entre nous", a ajouté le président de la République. Il a appelé tous les Français à continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières "dans des moments familiaux ou amicaux".

Sortie de confinement : des annonces "justes et proportionnées"

Le chef de l'Etat s'est réjoui des annonces "justes et proportionnées" annoncées jeudi par le gouvernement (couvre-feu avancé à 20 heures, couvre-feu supprimé pour le réveillon du 31 et maintien des théâtres, musées et cinémas fermés). "Je sais que ça a déçu des gens qui attendaient qu’on ouvre plus mais ça n’aurait pas été responsable et nous n’aurions pas protégé les Françaises et les Français. Et je pense que ça n’aurait pas été juste d’être beaucoup plus restrictif", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron s'est également félicité d'avoir fait le choix du "confinement adapté" à la fin du mois octobre, et a vanté ses résultats, notamment par rapport à d'autres pays européens. "Nous avons pris des mesures, celles du confinement adapté, et parce que nous avons tous et toutes fait ce que nous devions faire, nous avons réussi à beaucoup mieux maîtriser l’épidémie. Nous sommes l’un des pays d’Europe qui maîtrise le mieux l’épidémie. C’est un fait, pour la première fois depuis le début de la crise", a-t-il indiqué, en citant notamment l'Allemagne et l'Italie.

