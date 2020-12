Emmanuel Macron positif au coronavirus : le Conseil européen au cœur de la propagation ?

Cette annonce, qui arrive en pleine recrudescence de l'épidémie, est surtout pointée du doigt comme la preuve d'une certaine "irresponsabilité" d'Emmanuel Macron. Une critique d'autant plus virulente que, rapidement, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Celle de l'intervention, le 29 octobre dernier, de Richard Ferrand. Au micro de France inter, le président de l'Assemblée nationale culpabilise les personnes qui ne font pas attention : "Si on est malade c'est qu'on n'aura pas fait aussi attention que nécessaire. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité."

Si on ne sait pas encore où le président français a contracté le coronavirus, une piste est largement avancée. Celle d'une contamination lors du sommet européen qui a eu lieu jeudi et vendredi dernier à Bruxelles. Pourtant, depuis le début de la pandémie, le personnel du Conseil européen a fait tout son possible pour réduire le risque de contaminations. Les masques sont obligatoires, la distanciation physique est la règle et les délégations ont été réduites au strict minimum. Chaque représentant est limité à cinq conseillers. La poignée de main a elle aussi été supprimée. En théorie, ce sont les règles. En pratique, c'est une autre affaire. C'est en tout cas ce que laisse entendre une photo qui circule sur les réseaux sociaux montrant le chef de l'État, souriant, sans masque.