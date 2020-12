Emmanuel Macron positif au Covid-19 : l'exécutif promet "la transparence" sur son état de santé

Par ailleurs, Gabriel Attal est revenu sur les circonstances de la contamination d'Emmanuel Macron au coronavirus abordant notamment un dîner à l'Élysée mercredi soir avec plus d'une dizaine de personnes , au-delà des six maximum recommandées. Le président a "une vigilance absolue des gestes barrières" et "rencontre énormément de monde, se déplace beaucoup", a-t-il argué soulignant que "s'il n'avait pas cette vigilance absolue, il aurait été contaminé plus tôt".

Le porte-parole du gouvernement a également pris le temps d'expliquer ces rencontres. "Je comprends que les gens demandent des réponses, mais quand on est membre du gouvernement, en temps de crise, on assiste à un nombre de réunions très important. Donc, il arrive que vous deviez tenir des réunions à l'heure du déjeuner ou du dîner et que vous vous restauriez", a-t-il notamment avancé tout en prenant soin de préciser que "c'est loin d'être un dîner convivial, il y a 2 mètres de distance, on remet les masques avant et après chaque plat et on parle avec un micro". Gabriel Attal a conclu son intervention avec une touche d'humour : "je ne pense pas que les Français imaginent qu'à 19h59 le président de la République va se coucher".