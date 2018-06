Emmanuel Macron recadre un jeune qui l'avait appelé "Manu"

Ce lundi 18 juin 2018, Emmanuel Macron a commémoré l'appel à la résistance du général de Gaulle, au Mont-Valérien, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Il a élevé au grade de Grand-Croix de la Légion d'honneur Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, âgé de 97 ans. Mais cette cérémonie a été marquée par un échange plutôt inhabituel entre le président et un collégien qui s'est adressé au chef de l'État de manière "informelle".



