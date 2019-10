LA SEMAINE DE MAZEROLLE - Le président français et la chancelière allemande se rencontreront avant le sommet européen. Une semaine plutôt chargée attend Emmanuel Macron.

Ce soir, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel à l'Elysée. Un dîner qui intervient à quelques jours d'un sommet de l'Union européenne. Par ailleurs, le président doit rapidement trouver un remplaçant à Sylvie Goulard à la Commission européenne. A découvrir également : Après s'être entretenu avec Boris Johnson, le Premier ministre irlandais a laissé entendre qu'un accord était possible. Le procès de l'attaque des policiers à Viry-Chatillon s'ouvre ce mardi. Ce vendredi, Patrick Balkany sortira du prison juste le temps d'écouter le jugement du second procès qui le concernait.



Ce dimanche 13 octobre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous parle du dîner entre Emmanuel Macron et Angela Merkel à l'Elysée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/10/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.