Emmanuel Macron reçoit un prix de "personnalité de l'année" pour son engagement en faveur du vin

Il est vrai qu'au cours de son mandat, Emmanuel Macron a toujours veillé à ménager ce secteur, à qui il a régulièrement clamé son amour. Pas encore candidat et en campagne pour la présidentielle 2017, il déclarait : "J'ai été élevé par mes grands-parents qui avaient cette formule : le vin rouge est un antioxydant. Il n'y avait pas de caractère culpabilisant", assurant qu'un repas sans vin était "un peu triste. Le vin égaye un repas. C'est la possibilité de découvrir de nouveaux arômes, de nouvelles sensations. Évidemment, il faut le faire avec modération. Mais cela participe de notre civilisation." En février 2018, peu avant le Salon de l'Agriculture, il confiait à des journalistes : "Moi, je bois du vin le midi et le soir". Bien plus que ce que préconisent les autorités de santé.

Une fois à l'Élysée, Emmanuel Macron assure qu'il ne durcira pas la loi Evin restreignant la publicité pour les boissons alcoolisées. "Tant que je serai président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin", affirme-t-il. L'amateur de blanc fait la distinction entre les alcools forts et la bière avec lesquels "la jeunesse se soûle à vitesse accélérée", représentant "un fléau de santé publique", et le vin.

Des déclarations rassurantes pour le monde viticole, moins pour les professionnels de santé et addictologues. Déjà en mai 2017, ces derniers s'inquiétaient de la nomination d'Audrey Bourolleau comme conseillère agriculture d'Emmanuel Macron (elle ne fait plus partie du cabinet du président à ce jour, ndlr). À son arrivée à l'Élysée elle était déléguée générale de l'instance de lobbying Vin et Société depuis 2012. Onze associations d'addictologues et six experts en santé publique s'étaient alors émus d'un risque "que la politique agricole et viticole se fasse au détriment d'une politique efficace de lutte contre les consommations nocives d'alcool". En février 2018, la perspective de laisser la possibilité à la filière viticole de faire de la prévention sur la consommation d’alcool, selon un souhait du président, les avait fait bondir.