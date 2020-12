Emmanuel Macron reconnaît les "violences policières" mais dénonce un terme "politisé"

Les violences policières, oui, mais pas "le concept" des violences policières. Interrogé vendredi par le média en ligne Brut, Emmanuel Macron s'est expliqué sur cette notion souvent avancée, notamment par la gauche, pour désigner les affaires impliquant des policiers dans des actions jugées brutales.

Alors que l'expression a souvent été écartée par l'exécutif - et notamment par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin -Emmanuel Macron l'a endossée, tout en multipliant les précautions et dénonçant un "slogan" de la part de "gens qui ont un projet politique."

"Oui, il y a des violences policières", a expliqué le chef de l'État, après avoir dans un premier temps parlé de violences chez les policiers. "On ne va pas jouer à 'ni oui ni non'". Précisant immédiatement : "Je n'ai aucun problème [avec cette notion], mais je ne veux pas donner crédit à un concept. Il y a de la violence dans la société, du racisme dans la société, ce sont des faits. Nous avons une police à l'image de la société, dans laquelle il y a du racisme, mais l'ensemble de la police, non. Je fais le distinguo entre des individus et une institution."

Une façon de répondre à la vision "politisée" de ceux qui estiment qu'il existe une violence structurelle, ou systémique, au sein des forces de l'ordre. "Je n'ai pas de problème à répéter le terme de violences policières mais je le déconstruis", a-t-il insisté, car "c'est devenu un slogan pour des gens qui ont un projet politique".