Emmanuel Macron reprend son "bâton de pèlerin" et démarre son tour de France dans le Lot mercredi

Un tour de France printanier pour renouer avec les fondamentaux des Marcheurs. Quatre ans après son élection et un an avant la nouvelle échéance présidentielle, Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas fait acte de candidature, lance cette semaine une tournée à travers l'Hexagone à l'occasion de laquelle il compte "prendre le pouls du pays", selon l'expression qu'il avait utilisée le 28 avril dernier, dans une interview à la presse régionale. Une tournée qui s'engage sur fond d'embellie sur le front sanitaire, et alors que les Français profitent des premiers effets du déconfinement - un optimisme retrouvé qui profite d'ailleurs au locataire de l'Élysée, selon les derniers sondages.

"Dès le début du mois de juin, grâce au retour à une vie aussi normale que possible, je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays", avait-il expliqué fin avril. Le chef de l'État avait alors évoqué une "grande concertation" avec les élus et les "forces vives" du pays, autour de la relance économique, des investissements et de la "simplification" administrative. Transformer, simplifier, consulter : tous les mantras qui avaient fait le succès des Marcheurs en 2017, lors de la précampagne ayant conduit Emmanuel Macron au pouvoir.