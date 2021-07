Emmanuel Macron reprend son tour de France dans les Pyrénées, une terre qui lui est chère

Emmanuel Macron reprend son tour de France. Le chef de l’Etat a choisi pour ces deux jours de réunions et rencontres une région qu’il connaît bien et qu’il aime particulièrement : les Pyrénées. Ce jeudi, il suivra une étape de montagne du Tour de France, entre Pau (ville dont est maire son allié et Haut-commissaire au plan François Bayrou) et Luz-Ardiden. Vendredi, il rencontrera des professionnels du tourisme à Lourdes.

La nouvelle étape du tour de France d’Emmanuel Macron débutera ce jeudi à Sainte-Marie-de-Campan, "un village emblématique de cette terre du Tour de France", avait indiqué l’Elysée lundi dernier. Il rencontrera des habitants, des spectateurs et les élus locaux. Puis il prendra place dans la voiture du directeur de la course cycliste pour suivre l’étape du jour, dont le climax sera l’ascension du col du Tourmalet avant l’arrivée à Luz-Ardiden. Le Président avait déjà assisté à l’étape de l’ascension du col mythique en 2019.

Vendredi, le président de la République rencontrera des salariés du site du constructeur espagnol de matériels roulants CAF à Bagnères-de-Bigorre, une entreprise soutenue par France Relance pour son projet d’investissement de 25 millions d’euros, qui permettra la création de 200 à 250 emplois sur le site. Se rendre à Bagnères-de-Bigorre n’est pas anodin pour Emmanuel Macron. Il s’agit d’une ville où il a passé de nombreuses vacances pendant son enfance, et dont il a souvent parlé, notamment en évoquant sa grand-mère.