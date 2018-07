Emmanuel Macron réunit le Congrès : sur LCI, Christian Jacob dénonce une "pulsion narcissique"

Chacun sa route, chacun son chemin. Christian Jacob, patron des élus Les Républicains à l'Assemblée nationale, n'obligera aucun de ses députés à assister au Congrès , réuni à Versailles par Emmanuel Macron, lundi 9 juillet. Cela tombe bien, Fabien Di Filippo et d'autres ont déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas. Invité dans Le Grand Jury sur RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche, le président de groupe LR a bien précisé : "On n’est pas dans une caserne, les députés font leur choix individuel" tout en ajoutant avoir, pour sa part, répondu favorablement à l'invitation.





Christian Jacob a toutefois refusé de se rendre au déjeuner, organisé en amont du Congrès, en présence du président. Il s'en explique : " J'ai refusé d’aller au déjeuner organisé par monsieur Macron parce que là on tourne dans le ridicule. Je pense qu’il fallait être au Congrès, nous serons au Congrès. Le déjeuner c’est faire un semblant de convivialité avec un président qui traite les élus et le parlement par un mépris et une suffisance comme jamais aucun autre président ne l’a fait. Ce président, c’est d’une suffisance totale, alors nous inviter à un déjeuner à 50 pendant une heure écoutez, c’est du ridicule."