Emmanuel Macron se prêtera à l'exercice des vœux du Nouvel An ce soir

Pour la première fois depuis son élection, Emmanuel Macron adressera ses vœux du Nouvel An aux Français dans la soirée du 31 décembre. Plusieurs questions brûlent aux lèvres : que dira-t-il après sept mois passés à l'Elysée ? Va-t-il s'inspirer des ses prédécesseurs ? Comment compte-t-il innover ? Nous serons fixés d'ici ce soir, à 20h, sur TF1. L'occasion pour nous de dépoussiérer quelques archives de ce rituel, vieux de 59 ans, par lequel sont passés les huit présidents de la Vème République.



