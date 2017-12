Emmanuel Macron se rend au Niger pour fêter Noël avec les militaires de l'opération Barkhane

Après la célébration de ses 40 ans, jeudi 21 décembre, c'est un tout autre dîner qui attend Emmanuel Macron au Niger ce vendredi soir. Arrivé sur la base aérienne de Niamey, le président a été accueilli par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour être auprès des militaires français de l'opération Barkhane, engagés contre les groupes djihadistes au Sahel. Il est accompagné du chef cuisinier de l'Élysée, qui concoctera un repas de Noël pour ces femmes et hommes, loin de chez eux pendant la période des fêtes.



